A Sanremo, Sal Da Vinci ha attirato l'attenzione con il suo spettacolo, coinvolgendo anche Del Piero e Mahmood che hanno riprodotto la sua coreografia. Il brano

"Per sempre sì" continua a dominare social e playlist: il ritornello e il balletto del brano di Sal Da Vinci sono ormai ovunque. Anche Alessandro Del Piero e Mahmood si sono uniti al trend, improvvisando la coreografia in un video pubblicato su TikTok dall’ex capitano della Juventus e diventato rapidamente virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Sanremo, Sal Da Vinci conquista tutti: Del Piero e Mahmood imitano la coreografia

