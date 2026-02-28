VIDEO Sanremo Sal Da Vinci conquista tutti | Del Piero e Mahmood imitano la coreografia

Da gazzetta.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sanremo, Sal Da Vinci ha attirato l'attenzione con il suo spettacolo, coinvolgendo anche Del Piero e Mahmood che hanno riprodotto la sua coreografia. Il brano

"Per sempre sì" continua a dominare social e playlist: il ritornello e il balletto del brano di Sal Da Vinci sono ormai ovunque. Anche Alessandro Del Piero e Mahmood si sono uniti al trend, improvvisando la coreografia in un video pubblicato su TikTok dall’ex capitano della Juventus e diventato rapidamente virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

