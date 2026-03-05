Sal Da Vinci e la sua coreografia super virale dal tutorial sul Tg1 al web intero

Sal Da Vinci ha recentemente conquistato il web con una coreografia diventata virale, condivisa anche dal Tg1 e diffusasi rapidamente online. La sua performance al Festival di Sanremo 2026 ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformandosi in un fenomeno di costume. La presenza dell’artista durante l’evento ha generato numerosi commenti e repliche sui social network, consolidando la sua popolarità.

Il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 non è stato solo un successo discografico, ma una vera e propria esplosione culturale. Con il brano "Per sempre sì", l'artista napoletano ha saputo unire l'Italia sotto il segno di una melodia travolgente e, soprattutto, di un balletto che è diventato il simbolo indiscusso di questa edizione della kermesse. Tanto da fare un tutorial della sua coreografia addirittura al TG1 delle 20. Anche i volti noti non sono rimasti immuni al trend. Mara Venier ha dedicato il balletto al marito Nicola Carraro durante il suo viaggio verso Sanremo, per citarne solo una ma ci sono anche i video di Barbara D'Urso e Valeria Marini.