Marcello Sacchetta | Con Stefano De Martino siamo stati fratelli maggiori ad Amici ma a un certo punto ho scelto di andare via Diventare padre mi ha cambiato la vita
Marcello Sacchetta, noto per la sua esperienza ad Amici accanto a Stefano De Martino, ha sempre seguito le proprie aspirazioni con determinazione. La sua carriera, iniziata con il sogno di diventare come Michael Jackson, si è poi concentrata sulla musica e sulla danza. La genitorialità ha rappresentato un momento di svolta, portandolo a riconsiderare i propri obiettivi personali e professionali.
Cosa voleva diventare? «Michael Jackson: uno dei primi ricordi che ho è quello di chiudermi nella stanza dei miei genitori a guardare i suoi videoclip per provare a replicarli. Da quel momento in avanti la mia vita è cambiata: mentre gli altri bambini giocavano io ballavo ovunque, anche per strada». Quando l'ha presa sul serio? «Quando mamma e papà si sono trasferiti a Bologna per preservare il futuro mio e dei miei due fratelli: avevo 9 anni. Lì c'erano delle vecchie amicizie dei miei che avevano i figli che andavano a danza e, siccome ballavo sempre, il padre di una bambina mi ha chiesto perché non venissi a vedere una lezione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
