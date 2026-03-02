A Napoli, la notte della vittoria di Sal Da Vinci si è riempita di fuochi d'artificio e caroselli di auto in festa. Il giorno seguente, le celebrazioni sono continuate con numerosi omaggi e manifestazioni di ammirazione. La città si è animata per rendere omaggio al vincitore, mentre le strade si sono riempite di festeggiamenti e passione.

La notte della vittoria, caroselli di auto in festa e fuochi d’artificio. Il giorno dopo gli omaggi si moltiplicano. La città festeggia la conquista di Sanremo di un suo figlio, Sal Da Vinci, come solo Napoli sa fare: come se fosse una vittoria di tutti, da festeggiare in grande. E la festa coinvolge anche l’altro napoletano (di Torre Annunziata) protagonista all’Ariston, Stefano De Martino, nominato direttore artistico e presentatore del prossimo Festival. A San Gregorio Armeno non hanno perso tempo e già ieri mattina è arrivato il pastore che raffigura il cantante: lo ha realizzato il maestro artigiano Marco Ferrigno. E nel banco frigo della gelateria Colibrì di Baia fa capolino una vaschetta con un gusto al cioccolato, circondato di panna e con la scritta bianca al centro che recita «Per sempre sì». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sal Da Vinci, Napoli in festa per il suo vincitore: dai fuochi d'artificio ai pastori

