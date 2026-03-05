Sal Da Vinci al via la grande festa a Mergellina dopo Sanremo | Napoli riabbraccia il suo vincitore

A Mergellina, Napoli, si svolge una grande festa per celebrare il ritorno di Sal Da Vinci dopo la partecipazione a Sanremo. La città accoglie il cantante che ha ottenuto riconoscimenti nel corso dell’ultima edizione del festival musicale, proseguendo un percorso ricco di successi negli ultimi due anni. La celebrazione coinvolge numerosi cittadini e appassionati.

Napoli riabbraccia il suo campione. Il Sanremo di Sal Da Vinci, come gli ultimi due anni della sua carriera, è stato un susseguirsi costante di grandi soddisfazioni. Prima il successo di “Rossetto e Caffè” poi la vittoria al Festival con “Per sempre sì”, brano diventato immediatamente la colonna sonora degli italiani. La potenza della canzone e la sua popolarità hanno portato il Sal figlio di Napoli a trionfare nella serata finale e ad accettare l'incarico oneroso di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026. Sal Da Vinci, Manfredi risponde a Cazzullo: «Sue parole inopportune» La città, a questo punto, sembra essere pronto a festeggiare il suo vincitore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

