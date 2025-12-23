Reliquie presepi e concerto di Natale a San Martino delle Scale | visite guidate e degustazioni

All’Abbazia di San Martino delle Scale, vicino a Palermo, si svolgono eventi natalizi tra reliquie, presepi e concerti. Il sito, il più grande monastero attivo d’Italia, offre visite guidate e degustazioni, permettendo di scoprire la sua storia e tradizioni. Un’occasione per vivere un’atmosfera autentica e riflessiva nel cuore di un antico complesso monastico.

Crava si prepara al Natale con il concerto del coro "Pacem in terris" e il Presepe Vivente - 30 nella parrocchia di Maria Vergine Assunta, mentre il paese si trasformerà in Betlemme il 24 dicembre dalle 20. targatocn.it

Parate, concerti e presepi. Il Natale in Ciociara tra luci e tradizioni - Natale in provincia di Frosinone: quattro giorni di eventi per scoprire la Ciociaria nella sua veste più luminosa e tradizionale. msn.com

Quarta domenica di Avvento 21 Dicembre 2025 Accoglienza Reliquie San Carlo Acutis, Celebrazione Eucaristica, Inaugurazione e Presepe parrocchiale e Benedizione Statuette Gesù Bambino - facebook.com facebook

