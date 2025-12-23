Reliquie presepi e concerto di Natale a San Martino delle Scale | visite guidate e degustazioni
All’Abbazia di San Martino delle Scale, vicino a Palermo, si svolgono eventi natalizi tra reliquie, presepi e concerti. Il sito, il più grande monastero attivo d’Italia, offre visite guidate e degustazioni, permettendo di scoprire la sua storia e tradizioni. Un’occasione per vivere un’atmosfera autentica e riflessiva nel cuore di un antico complesso monastico.
All’Abbazia di San Martino delle Scale, il più grande monastero attivo d’Italia a due passi da Palermo, il tempo sembra essersi fermato. Qui ogni angolo racconta una storia millenaria. Immagina di camminare tra presepi artistici e tele del Novelli, fino a varcare la soglia della Stanza delle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
