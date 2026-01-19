Menù del Mandorlo convocata la riunione per l’iniziativa gastronomica della Sagra

Il Comune ha convocato per lunedì 20 gennaio alle ore 10 una riunione per definire il “Menù del Mandorlo”, iniziativa gastronomica collegata alla Sagra del Mandorlo in Fiore. L’incontro ha lo scopo di pianificare i dettagli dell’evento, che rappresenta una tradizione importante per la città, valorizzando cultura, cucina locale e accoglienza.

Insabbiamento della foce del canale del Duca, convocata una riunione urgente

Il comune di Latina ha convocato una riunione urgente per affrontare il problema dell’insabbiamento della foce del canale del Duca. L’assessore Gianluca Di Cocco ha richiesto un incontro immediato per valutare le possibili soluzioni e garantire la sicurezza e la funzionalità del tratto, importante per le attività marittime e il territorio locale. La situazione richiede interventi tempestivi e coordinati tra le autorità competenti.

