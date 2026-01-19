e commerce le big del web mettono a rischio migliaia di imprenditori online

Le piattaforme di e-commerce di grandi dimensioni stanno influenzando il mercato online, mettendo a rischio molte attività di imprenditori italiani. Secondo Fabio De Rienzo, senza un intervento normativo adeguato, queste dinamiche potrebbero portare all’esclusione di numerose realtà dal mercato, lasciando poche possibilità di tutela per i piccoli operatori. È essenziale affrontare questa situazione con attenzione per garantire un equilibrio tra concorrenti e tutela delle imprese locali.

NAPOLI – Il commercio elettronico italiano continua a crescere in termini di volumi e diffusione, ma dietro i numeri positivi si nasconde una criticità strutturale che riguarda sempre più da vicino i piccoli e medi operatori digitali. Un sistema che appare concorrenziale dal punto di vista del consumatore, ma che, osservato dall’interno, mostra un’evidente concentrazione di potere e un progressivo impoverimento del tessuto imprenditoriale. A sollevare il tema è Fabio De Rienzo, imprenditore digitale napoletano, esperto di e-commerce e fondatore di Materassimemory.eu: “Molti piccoli commercianti online non competono realmente sul mercato, ma all’interno di ecosistemi chiusi, governati da soggetti che stabiliscono regole, costi, visibilità e condizioni operative in maniera unilaterale. 🔗 Leggi su 2anews.it

