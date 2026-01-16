Le big dell’e-commerce mettono a rischio migliaia di imprenditori online De Rienzo | Servono regole

Il rapido sviluppo del commercio elettronico in Italia porta con sé opportunità e sfide. Mentre le grandi piattaforme dominano il mercato, molte piccole e medie imprese online si trovano a fronteggiare difficoltà crescenti. De Rienzo sottolinea l'importanza di stabilire regole chiare e condivise per garantire un ambiente più equo e sostenibile, proteggendo così gli imprenditori che contribuiscono alla crescita del settore.

Il commercio elettronico italiano continua a crescere in termini di volumi e diffusione, ma dietro i numeri positivi si nasconde una criticità strutturale che riguarda sempre più da vicino i piccoli e medi operatori digitali. Un sistema che appare concorrenziale dal punto di vista del consumatore, ma che, osservato dall'interno, mostra un'evidente concentrazione di potere e un progressivo impoverimento del tessuto imprenditoriale. A sollevare il tema è Fabio De Rienzo, imprenditore digitale napoletano, esperto di e-commerce e fondatore di Materassimemory.eu: "Molti piccoli commercianti online non competono realmente sul mercato, ma all'interno di ecosistemi chiusi, governati da soggetti che stabiliscono regole, costi, visibilità e condizioni operative in maniera unilaterale.

