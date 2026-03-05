Sabato prossimo ad Arezzo si svolgerà una marcia della pace che coinvolgerà diverse zone della città. Per l’occasione, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, con deviazioni e restrizioni previste lungo il percorso dell’evento. La manifestazione si terrà nel pomeriggio e coinvolgerà partecipanti di varie età, creando un cambiamento temporaneo nel traffico locale.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Programmata per sabato 7 marzo la marcia della pace con interessamento del centro storico, dai bastioni alla parte alta: sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione dalle 17:30 alle 19:30 in corso Italia nel tratto compreso tra via Spinello e via Roma e in piazza San Jacopo e dalle 17:30 alle 21:30 in via Ricasoli inclusa l’area antistante al sagrato del duomo. Vietato accedere anche in viale Bruno Buozzi provenendo da via Antonio da Sangallovia Gianfrancesco Gamurrini. Dalle 18:00 alle 21:00, durante il corteo, è sospesa la circolazione veicolare lungo il percorso da piazza San Jacopo, corso Italia fino a via Seteria, piazza Grande, via Vasari, via dei Pileati, via Ricasoli e arrivo a ridosso della cattedrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sabato la marcia della pace: le modifiche a traffico e sosta

