Modifiche a traffico e sosta per la cerimonia dei ceri

Il 8 gennaio 2026, ad Arezzo, si svolgerà la cerimonia dei ceri in occasione della donazione al beato Gregorio X, primo evento dell’anno giostresco. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno adottate modifiche alla viabilità e alla sosta nel centro urbano. Si consiglia di prestare attenzione ai segnali temporanei e di pianificare eventuali spostamenti in modo da minimizzare disagi e inconvenienti.

Arezzo, 8 gennaio 2026 – . Torna la donazione dei ceri al beato Gregorio X quale prima manifestazione dell’anno giostresco 2026. L’evento comporta come d a tradizione obblighi e divieti: in particolare dalle 18:20 alle 19:00 è interrotta la circolazione per il tempo necessario al passaggio del corteo storico nel tratto di corso Italia compreso tra via Roma e via Cavour, nel tratto di via Cavour compreso tra corso Italia e via Cesalpino, nel tratto di via Madonna del Prato compreso tra via di Tolletta e via di San Francesco, in via di San Francesco, in via Cesalpino e in via dell’Orto mentre analogo stop al traffico è previsto per via Ricasoli ma dalle 18:30 alle 20:00. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modifiche a traffico e sosta per la cerimonia dei ceri Leggi anche: Modifiche a traffico e sosta da lunedì 15 dicembre Leggi anche: Lavori di asfaltatura: modifiche al traffico e alla sosta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giubileo 2025, si chiude la Porta Santa di San Pietro: strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano; Passaggio della Fiamma Olimpica 2026 a Teramo. Cerimonia estrazione carriere: modifiche al traffico e alla sosta - Arezzo, 25 agosto 2025 – In occasione della cerimonia di estrazione delle carriere in vista della 148esima Giostra del Saracino, in programma domenica 31 agosto, sono previste le seguenti modifiche ... lanazione.it Giostra del Saracino: modifiche al traffico e alla sosta - In occasione della Giostra del Saracino, in programma domenica 7 settembre, sono adottati i seguenti provvedimenti sulla disciplina della circolazione. lanazione.it Parma-Inter: le modifiche alla viabilità - Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze al parcheggio scambiatore ... gazzettadiparma.it

Allagamenti sulla Via Appia causano disagi al traffico e modifiche alla viabilità. Scopri gli aggiornamenti e le deviazioni in corso facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.