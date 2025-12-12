Modifiche a traffico e sosta da lunedì 15 dicembre

A partire da lunedì 15 dicembre, saranno apportate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in via Giuseppe Ungaretti a causa di lavori stradali. Le operazioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì e martedì, dalle 8:30 alle 18:30, interessando divieti di sosta e modifiche al senso unico di marcia per garantire la sicurezza durante i lavori.

Lavori stradali in via Giuseppe Ungaretti lunedì 15 e martedì 16 dicembre in orario 8:30 - 18:30 con divieto di sosta con rimozione dall'incrocio con via Salvatore Quasimodo al civico 29, senso unico dall'intersezione con via Tortaia a quella con via Quasimodo in questa direzione di marcia con.