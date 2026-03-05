Chi era Mario Ruoso il patron di Telepordenone ucciso a sprangate

Mario Ruoso, nato il 17 luglio 1938 a Nave di Fontanafredda, era il proprietario di Telepordenone. La sua vita comprendeva attività imprenditoriali, passioni per i motori e il ballo. Recentemente, è stato trovato ucciso a sprangate. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza aver ancora identificato i sospetti.

Nato il 17 luglio 1938 a Nave di Fontanafredda, Mario Ruoso aveva avuto una vita intensa tra imprenditoria, passioni per motori e ballo.Cavaliere del lavoro, titolo con cui era conosciuto da tutti, Ruoso era noto in particolare per le sue attività principali. Il Garage Venezia, concessionaria di automobili in posizione strategica sulla Pontebbana, e TelePordenone, emittente che ha fatto la storia della città dal 1980, anno della sua fondazione al 2024, quando il segnale è stato spento. Ruoso era stato tra i fondatori della tivù per poi prenderne il controllo, esperienza pluridecenneale con al fianco il direttore Gigi Di Meo che si era poi licenziato nel 2017 per avviare l'esperienza de Il13. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Ucciso a sprangate in casa Mario Ruoso, patron di TelePordenoneMario Ruoso, imprenditore e patron dell’emittente TelePordenone, è stato ucciso nella sua abitazione con violenti colpi alla testa.

Chi era Mario Ruoso, ucciso con ripetuti colpi alla testa. Il patron di TelePordenone trovato in una pozza di sangueVoce storica della città e proprietario del Garage Venezia. Ecco come è avvenuta la brutale aggressione Omicidio a Pordenone, brutalmente ucciso nella serata di ieri un volto storico della città. Mari ... affaritaliani.it

Mario Ruoso ucciso a Pordenone, l’ipotesi dell’omicidio con una spranga per motivi economiciIl patron di TelePordenone, Mario Ruoso, potrebbe essere stato ucciso per questioni legate a debiti e problemi economici che l'imprenditore aveva attraversato ... fanpage.it

Possibile svolta nelle indagini sull'omicidio di Mario Ruoso, avvenuto nella sua abitazione a Porcia. x.com

+ + + ULTIM'ORA + + + C’è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si concentrano forti sospetti per l’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone. A confermarlo è stato il procuratore della Repubblic - facebook.com facebook