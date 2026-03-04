Mario Ruoso, proprietario del Garage Venezia e di TelePordenone, è stato trovato morto con una ferita alla testa causata da un corpo contundente. La polizia, la scientifica di Padova e i carabinieri hanno svolto un sopralluogo presso l’abitazione del deceduto, sotto gli occhi del Procuratore di Pordenone. La notizia è stata confermata dallo stesso procuratore al termine delle operazioni.

"Mario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa". Lo ha detto il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'abitazione del patron di TelePordenone, al termine del sopralluogo con la polizia, la scientifica di Padova e i carabinieri. La vittima, secondo quanto si apprende è stata presa a sprangate". Due persone che lavorano in un negozio a due passi dall’abitazione di Ruoso riferiscono che l’uomo è rientrato a casa dal Garage Venezia martedì sera, come era solito fare nel corso della settimana. Qualcosa, però, non tornava quando si sono accorti che l’imprenditore non si era presentato in concessionaria. L'imprenditore 87enne è stato trovato senza vita dal nipote Alessandro nel pomeriggio del 4 marzo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Mario Ruoso ucciso a sprangate: il patron di Telepordenone e del Garage Venezia trovato morto in casa con una ferita alla testaPORCIA - È stato ucciso a sprangate Mario Ruoso, l'87enne storico proprietario del Garage Venezia e dell'Emittente televisiva Telepordenone trovato...

Ucciso a sprangate in casa Mario Ruoso, patron di TelePordenoneMario Ruoso, imprenditore e patron dell’emittente TelePordenone, è stato ucciso nella sua abitazione con violenti colpi alla testa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mario Ruoso.

Temi più discussi: Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa; Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone; Mario Ruoso, patron di Telepordenone, ucciso a sprangate nella sua abitazione.

Ucciso in casa a colpi di spranga l'imprenditore Mario RuosoA trovarlo, il nipote, allertato dai dipendenti dell'autosalone dell'anziano imprenditore. La vittima aveva 87 anni; aveva fondato Tele Pordenone ... rainews.it

Ucciso a sprangate il patron di TelePordenoneUcciso con un colpo contundente alla testa. È morto così Mario Ruoso, patron di TelePordenone. A sciogliere i dubbi sulla vicenda, è stato il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'ab ... tg24.sky.it

ULTIM'ORA - GLI AGGIORNAMENTI. Morte di Mario Ruoso: «ucciso a sprangate in testa» facebook

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente” - (Adnkronos) - Si tratta di un omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga, Mario Ruoso, 87 anni, l’impr x.com