Ruoso trovata l' arma con cui è stato ucciso Fortemente indiziato un collaboratore del patron di TelePordenone | È uno di famiglia Chi è

È stata trovata l’arma usata nell’omicidio di Mario Ruoso, il patron di TelePordenone, avvenuto recentemente. Un collaboratore del 87enne, considerato «fortemente indiziato», è stato individuato come possibile responsabile. La polizia ha identificato l’arma del delitto e si sta concentrando sull’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto. La scena del crimine è stata ispezionata nelle ultime ore.

PORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: trovata l'arma del delitto con cui è stato ucciso 87enne e «fortemente indiziato» è un collaboratore dell'imprenditore, persona così vicina alla vittima che il nipote di Ruoso lo considera «uno di famiglia». «C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto del patron di TelePordenone», ha detto all'Ansa il Procuratore della Repubblica, Pietro Montrone. «Tecnicamente non è ancora in stato di fermo - ha precisato Montrone -, stiamo completando gli accertamenti. Non abbiamo ancora elementi sul possibile movente».