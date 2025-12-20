Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano

Giovedì 11 dicembre nello studio del notaio Sandra De Franchis di Roma è passato di mano per la seconda volta in pochi mesi il gruppo che apparteneva a Daniela Santanchè, con la cessione della maggioranza del capitale di Athena pubblicità (ex Visibilia concessionaria ), a cui riportano a sua volta Visibilia Editore e la controllata Visibilia editrice, con tutte le testate del gruppo, da Novella 2000 a Visto e altre. A vendere è quel Giorgio Armaroli, cui con qualche sorpresa a luglio la ministra del Turismo aveva regalato il 75% del suo gruppo editoriale, di cui aveva ceduto la proprietà senza alcun corrispettivo. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Wip Finance, spuntano nuove connessioni con la mafia per la società che voleva comprare Visibilia da Daniela Santanchè Leggi anche: Truffa all'Inps su dipendenti Visibilia, sospeso il procedimento contro Daniela Santanché Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè, venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano - La maggioranza del capitale di Athena pubblicità (ex Visibilia concessionaria) è stata venduta alla Europe Restructuring Fund 78 Spv Llc ... msn.com

Caso Visibilia, secondo la Gdf Santanchè sapeva dello «squilibrio finanziario» - Nella sua testimonianza al processo Visibilia un esponente della guardia di finanza ha dichiarato che «Santanchè sapeva dello squilibrio finanziario dell'azienda». msn.com

Gdf su caso Visibilia, 'Santanchè sapeva dello squilibrio finanziario' - Visibilia Editore era 'in forte squilibrio finanziario già dal 2016' e 'non è chiaro, però, perché il valore della ... notizie.tiscali.it

