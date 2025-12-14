Da Rimini a Pievesestina inseguimento ad alta velocità | auto si schianta contro un palo un arrestato e un fuggitivo

Nella notte tra sabato e domenica, un inseguimento ad alta velocità tra Rimini e Pievesestina ha portato a un incidente e all’arresto di un uomo, mentre un fuggitivo è riuscito a scappare. L’episodio, dai toni da film poliziesco, ha coinvolto diverse vetture e si è concluso con un episodio violento contro un palo.

