Lazio | da Regione 118 mila euro a 12 comuni per potenziare parco auto e moto Polizia locale

La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria ufficiale che assegna 118 mila euro a 12 comuni per il potenziamento del parco auto e moto della Polizia locale. I fondi sono destinati al noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e le risorse delle forze di polizia locali. Questo intervento mira a sostenere la mobilità e la sicurezza nei territori coinvolti.

È stata ufficialmente pubblicata sul bollettino della Regione Lazio la graduatoria relativa ai Comuni che avranno diritto di accesso ai fondi specificamente destinati al noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e motocicli per le Polizie locali. Complessivamente, sono stati stanziati 118mila euro a favore dei Comuni che sono risultati vincitori di questo bando. A ciascuno dei Comuni e degli Enti locali che sono stati giudicati idonei verrà erogato un contributo che può arrivare fino a un massimo di diecimila euro, con l'obiettivo di potenziare, attraverso il noleggio, la flotta di auto e moto a disposizione degli agenti delle Polizie locali.

