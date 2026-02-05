Ruba un portafogli e utilizza le carte di credito in un negozio | viene rintracciato grazie alle notifiche

Un uomo ha denunciato il furto del portafogli, e poco dopo ha iniziato a ricevere notifiche di pagamenti fatti con le sue carte di credito in un negozio di Latina. Gli agenti sono subito intervenuti e sono riusciti a rintracciare il sospettato grazie agli avvisi sul cellulare.

Un uomo, addetto in un supermercato, si è immediatamente recato nell'esercizio commerciale in cui.

