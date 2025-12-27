Deliveroo amplia la zona di consegna rider in sciopero a Verbania | 24 km in bici per 7 euro lordi
A Verbania i rider di Deliveroo sono in sciopero. Dietro lo stato di agitazione proclamato dai sindacati c’è la decisione dell’azienda di delivery di estendere la zona di consegna fino al vicino comune di Stresa. La conseguenza, spiega il Corriere Torino, è che i lavoratori sono costretti a percorrere fino a 24 chilometri tra andata e ritorno per un compenso che oscilla tra i 7 e gli 8 euro lordi. Da qui, dunque, la decisione delle sigle sindacali di proclamare uno sciopero e chiedere a Deliveroo un passo indietro. La denuncia dei sindacati. «Senza stare a soffermarci sui motivi che possono aver spinto una persona a ordinare un panino a 22 km di distanza, è inconcepibile il sistema, l’esasperazione massima del concetto di disumanizzazione lavorativa », scrive in una nota la Nidil Cgil Novara – Verbano Cusio Ossola. 🔗 Leggi su Open.online
I rider di Verbania in agitazione contro Deliveroo.
Verbania, rider in sciopero per l'estensione dell'area di consegna: «In bici 24 chilometri al buio per 7 euro? Non rischiamo la vita per l'algoritmo» - La scelta è usare l'auto, aumentando le spese, o affrontare strade poco illuminate e pericolose lungolaga. msn.com
Da Verbania a Stresa per consegnare un panino: i riders di Deliveroo in stato di agitazione - La protesta a causa dell'ampliamento dell'area di consegna, avvenuto senza preavviso, che costringere i lavoratori a percorrere anche quasi 20 chilometri per effettuare una consegna ... novaratoday.it
