Deliveroo amplia la zona di consegna rider in sciopero a Verbania | 24 km in bici per 7 euro lordi

A Verbania i rider di Deliveroo sono in sciopero. Dietro lo stato di agitazione proclamato dai sindacati c’è la decisione dell’azienda di delivery di estendere la zona di consegna fino al vicino comune di Stresa. La conseguenza, spiega il Corriere Torino, è che i lavoratori sono costretti a percorrere fino a 24 chilometri tra andata e ritorno per un compenso che oscilla tra i 7 e gli 8 euro lordi. Da qui, dunque, la decisione delle sigle sindacali di proclamare uno sciopero e chiedere a Deliveroo un passo indietro. La denuncia dei sindacati. «Senza stare a soffermarci sui motivi che possono aver spinto una persona a ordinare un panino a 22 km di distanza, è inconcepibile il sistema, l’esasperazione massima del concetto di disumanizzazione lavorativa », scrive in una nota la Nidil Cgil Novara – Verbano Cusio Ossola. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Gli rubano la bici mentre è al citofono per una consegna, la rabbia di un rider: "E' già la seconda volta"

Leggi anche: Da Verbania a Stresa per consegnare un panino: i riders di Deliveroo in stato di agitazione

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I rider di Verbania in agitazione contro Deliveroo.

Verbania, rider in sciopero per l'estensione dell'area di consegna: «In bici 24 chilometri al buio per 7 euro? Non rischiamo la vita per l'algoritmo» - La scelta è usare l'auto, aumentando le spese, o affrontare strade poco illuminate e pericolose lungolaga. msn.com