Furto nel centro commerciale giovane bloccato dalla sicurezza durante la fuga
Un giovane di 22 anni è stato arrestato ad Aprilia per furto aggravato all’interno del centro commerciale Aprilia 2. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto martedì 30 dicembre, dopo che il ragazzo era stato fermato dagli addetti alla sicurezza durante la fuga. L’accaduto evidenzia l’importanza delle misure di prevenzione e controllo nei centri commerciali.
Un giovane di 22 anni è stato arrestato ad Aprilia per furto aggravato. L'intervento della polizia si è reso necessario all'intero del centro commerciale Aprilia 2 nel pomeriggio di martedì 30 dicembre dopo che il ragazzo era stato bloccato dagli addetti alla sicurezza.
