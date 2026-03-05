Royce Keys | aggiornamenti sulla situazione in WWE

Royce Keys continua a essere presente nel mondo della WWE con apparizioni limitate e un ruolo che si mantiene sotto i riflettori, mentre le informazioni sulla sua partecipazione futura restano contraddittorie e poco chiare. La sua presenza televisiva si è ridotta rispetto al passato, lasciando in sospeso alcune decisioni relative alla sua carriera nel circuito. La situazione attuale evidenzia una certa incertezza sulla sua posizione all’interno della federazione.

Il quadro attorno a Royce Keys resta fluido: una partecipazione d’impatto, una presenza televisiva limitata e segnali contrastanti sulle prospettive future. L’attenzione è concentrata sull’andamento delle prossime settimane e sulle indicazioni ufficiali emerse finora. La WWE ha presentato Royce Keys alla Royal Rumble dopo averlo convinto a firmare, respingendo un’offerta particolarmente allettante dall’AEW. Quella partecipazione rappresenta, ad oggi, l’unica apparizione per oltre un mese. Non si è ancora visto lo show di SmackDown; secondo indiscrezioni, potrebbe essere stato assegnato al roster di SmackDown, ma non c’è stata alcuna apparizione on screen. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

