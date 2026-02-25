Como disastro Addai | rottura del tendine d’Achille e operazione immediata

Tegola pesantissima in casa Como: la stagione di Jayden Addai si chiude con largo anticipo a causa della lesione al tendine d’Achille della gamba sinistra. Il club lariano ha ufficializzato l’esito degli accertamenti clinici che non lasciano spazio a speranze: il talento classe 2005 dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nelle prossime ore, iniziando un lungo iter riabilitativo che lo terrà lontano dal rettangolo verde per diversi mesi. L’infortunio priva Cesc Fabregas di un’alternativa dinamica proprio nel momento in cui la rosa è già sollecitata dai numerosi impegni tra Serie A e Coppa Italia. La rottura del tendine rappresenta uno degli infortuni più complessi per un esterno offensivo basato sulla velocità e sullo scatto, mettendo a rischio anche la preparazione per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

