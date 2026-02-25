Tegola Como c' è la rottura del tendine d’Achille per Addai | sarà operato

Una brutta notizia rovina la settimana felice del Como dopo la storica vittoria all’Allianz contro la Juve di sabato. Nell’allenamento di oggi Jayden Addai ha riportato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. Come riporta il comunicato ufficiale del club, "il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico". Una stagione sfortunata per l’esterno d’attacco olandese, al terzo infortunio dopo i guai muscolari che gli hanno fatto saltare nove partite di campionato. Già la scorsa stagione nell’Az Alkmaar, il classe 2005 aveva patito un problema piuttosto serio alla caviglia, una lesione dei legamenti occorsa esattamente un anno fa che in pratica lo ha tenuto ai box per oltre due mesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

