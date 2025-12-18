A San Martino delle Scale, il Villaggio Montano di Monreale si prepara a rinnovare l’illuminazione pubblica. Nei prossimi giorni partiranno i lavori di riqualificazione, promossi nell’ambito di una convenzione gestita da Enel Sole. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’area, contribuendo a valorizzare uno dei quartieri più suggestivi della frazione.

© Monrealelive.it - San Martino delle Scale, al via i lavori per la nuova illuminazione pubblica del Villaggio Montano

Monreale – Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in località Villaggio Montano, nella frazione di San Martino delle Scale, nell’ambito della Convenzione Consip gestita da Enel Sole. A darne notizia è il consigliere comunale Flavio Pillitteri. L’intervento interesserà il tratto di via Crisafulli compreso dalla zona dei Pini per circa . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

Leggi anche: San Martino delle scale: visite guidate all'abbazia medievale e degustazioni di birra

Leggi anche: Solidarietà e impegno civico: torna il Premio San Martino all’Abbazia delle Scale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

San Martino delle Scale apre le porte alla realtà virtuale con “Cultura Immersiva”; Festival delle scale di Napoli; Abbazia San Martino delle scale, visite guidate e degustazione di birre artigianali; Napoli, arriva il Festival delle Scale.

San Martino delle Scale, domenica al via i festeggiamenti in onore del patrono San Benedetto - MONREALE, 2 luglio – Sarà un avvio carico di emozione, simbolismo e intensa spiritualità quello dei 133° festeggiamenti in onore di San Benedetto da Norcia, che si apriranno domenica 6 luglio con un ... monrealenews.it

San Martino delle Scale, abbattuti gli alberi pericolanti lungo la strada - PALERMO, 13 marzo – Hanno preso il via le operazioni di abbattimento degli alberi pericolanti lungo il tragitto che da Palermo porta a San Martino delle Scale. monrealenews.it

Albero cade a San Martino delle Scale, residenti protestano per la sicurezza - Un altro albero è caduto la scorsa notte lungo la provinciale che porta a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Palermo), poco prima dello svincolo di via Valle Paradiso nei pressi della cava ... blogsicilia.it

Sabato 20 dicembre e domenica 21 dicembre l'Abbazia di San Martino delle Scale svela autentici tesori. Come partecipare, leggi l'articolo. - facebook.com facebook