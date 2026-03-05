Rossettini racconta | Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto da una chiusura Molti pensano sia unidirezionale ma…

Luca Rossettini, ex difensore con oltre 300 presenze in Serie A, sta guidando la squadra femminile della Roma in un progetto che ha attirato l’attenzione. In un’intervista, ha spiegato come nel passaggio dal calcio maschile a quello femminile si parta spesso da preconcetti e chiusure, sottolineando che molti pensano sia un processo unidirezionale.

Mercato Napoli, Mittelstadt dello Stoccarda è l’ultima idea per la difesa! La mossa degli azzurri Senesi Juve, ore calde per il futuro del difensore: quanta concorrenza per i bianconeri! Rog riparte dalla Croazia: ufficiale la nuova avventura per l’ex Cagliari! Ecco dove giocherà Konate Liverpool, occhio al futuro! Ci pensa anche il Real Madrid: su di lui si dice che. Rossettini racconta: «Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto, da una chiusura. Molti pensano sia unidirezionale ma.» Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L’attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rossettini racconta: «Il passaggio dal calcio maschile a quello femminile? Si parte da un preconcetto, da una chiusura. Molti pensano sia unidirezionale ma…» Platini racconta: «Il mio miglior assist? Quello per Boniek nella Finale della Coppa dei Campioni 1985. Un passaggio di 45-50 metri che portò a un calcio di rigore, poi segnato da me»Mercato Milan, frenata dal Brasile per Andrè: il Corinthians non apre al trasferimento e definisce insufficiente la proposta Rinnovo Vlahovic, la... Pensano sia mal di mare ma è un virus: 200 passeggeri con vomito e diarrea su una nave da crocieraA bordo della Balmoral, numerosi passeggeri sono stati isolati nelle cabine per evitare il contagio.