Platini racconta | Il mio miglior assist? Quello per Boniek nella Finale della Coppa dei Campioni 1985 Un passaggio di 45-50 metri che portò a un calcio di rigore poi segnato da me

Platini, vincitore del Pallone d’Oro con la Juventus, ha ricordato il suo miglior assist durante la finale della Coppa dei Campioni del 1985. Ha spiegato che si trattò di un passaggio lungo circa 45-50 metri che portò a un calcio di rigore, poi trasformato da lui. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente.

