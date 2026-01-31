A bordo della nave Balmoral, circa 200 passeggeri si sono ammalati di gastroenterite. La maggior parte presenta vomito e diarrea, e sembra che molti abbiano scambiato i sintomi per un semplice mal di mare. La nave, che può accogliere oltre 1.000 persone, si trova ora in porto mentre i medici cercano di gestire l’emergenza. Nessuno dei malati sembra in pericolo di vita, ma la situazione ha già suscitato preoccupazioni tra chi era a bordo.

Sono circa 200, secondo i media britannici, i passeggeri colpiti da un focolaio di gastroenterite, con sintomi come vomito e diarrea, a bordo della nave da crociera Balmoral, della compagnia Fred Olsen Cruise Lines, che può ospitare oltre 1.200 persone. Quella che doveva essere una crociera da sogno tra le isole Shetland e i fiordi norvegesi si è così trasformata in un viaggio difficile: numerosi passeggeri sono stati isolati nelle cabine per evitare il contagio, inizialmente scambiato per semplice mal di mare, anche a causa delle condizioni meteo avverse durante la traversata verso la Norvegia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pensano sia mal di mare ma è un virus: 200 passeggeri con vomito e diarrea su una nave da crociera

A bordo di una nave da crociera tra le isole Shetland e i fiordi norvegesi, centinaia di passeggeri si sono ammalati di vomito e diarrea.

Nelle ultime settimane, una nave da crociera è stata interessata da un’epidemia che ha causato vomito, diarrea e febbre tra i passeggeri.

