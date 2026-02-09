Spezia E’ un preoccupante passo indietro Classifica da brividi a Bari una sfida-verità

Questa sera lo Spezia si presenta a Bari con il morale a pezzi dopo una sconfitta che fa male. La squadra ha perso male, con una sconfitta che lascia pochi dubbi: c’è da lavorare, e in fretta. La classifica si fa sempre più preoccupante e la partita di oggi rappresenta una vera e propria prova di verità.

Lo Spezia esce dalla sfida con l'Entella con le ossa rotte e il morale sotto i tacchi. Il passo indietro è netto, evidente, difficilmente giustificabile. Il pareggio lascia sul campo dubbi profondi e, soprattutto, una preoccupazione crescente per un futuro sempre più incerto. Di certo c'è invece che la società ha confermato la fiducia a Donadoni: l'orientamento dei vertici societari del club bianco, va dunque nella direzione della continuità tecnica. Resta invece la delusione per la 'non prestazione' dei bianchi. Sotto accusa finisce l'intero gruppo, ma inevitabilmente al centro delle critiche c'è Donadoni.

