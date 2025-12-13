Roma Femminile oggi in campo con la Ternana | le convocate di Rossettini
Roma Femminile torna in campo contro la Ternana dopo l'eliminazione dalla Women’s Champions League subita contro il Chelsea. La squadra di Rossettini cerca di rialzarsi e concentrarsi sul campionato, affrontando una sfida importante per mantenere la posizione in classifica. Ecco le convocate e le ultime novità in vista della partita.
L’eliminazione dalla Women’s Champions League, causata dalla pesante sconfitta per 6-0 con il Chelsea, dovrà essere immediatamente digerita dalla Roma Femminile, che dovrà tornare a focalizzarsi sul campionato, affrontando la Ternana. Alle ore 18, la formazione di Rossettini scenderà in campo per la nona giornata di Serie A, con l’obiettivo di vincere per rispondere al successo della Juventus, che si è momentaneamente avvicinata a due lunghezze dalla vetta. La lista delle convocate. Di seguito l’elenco delle giocatrici a disposizione di Rossettini. Portieri: Baldi, Lukasova, Soggiu. Difensori: Bergamaschi, Di Guglielmo, Heatley, Oladipo, Thogersen, Valdezate. Sololaroma.it
Femminile, Chelsea-Roma 6-0: giallorosse eliminate dall'Europa - Le giallorosse scendono in campo alle 21 per la sfida valevole la Women's Champions League. ilromanista.eu
Femminile, cercasi risposte in casa Ternana - Come successo praticamente sempre in questa stagione, dopo una notte di Champions la Roma è chiamata a rialzarsi in campionato. ilromanista.eu
Torna il consueto riepilogo della giornata! PODCAST - Leggi l'approfondimento di oggi! ROMA FEMMINILE - Le parole di Rossettini alla vigilia del match contro la Ternana Women. CALCIOMERCATO ROMA - Zirkzee rimane il primo obiettivo dei giall - facebook.com facebook
? Tutte le info sui biglietti della Supercoppa asroma.com/it/notizie/743… #ASRomaFemminile x.com
Roma-Juventus 1-1 | Pinto risponde a Bergamaschi | #SerieAWomenAthora