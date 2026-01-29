Roma Femminile derby dominato e semifinale conquistata | Rossettini esalta la crescita

Da sololaroma.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma Femminile ha vinto il derby e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Rossettini ha dominato l’incontro, mostrando una crescita evidente e lasciando poche speranze alle avversarie. Ora si prepara alle prossime sfide con fiducia.

La Roma Femminile centra l’obiettivo e conquista l’accesso alle semifinali di Coppa Italia grazie a una prestazione autoritaria nel derby. Dopo il successo e la qualificazione, il tecnico Luca Rossettini e l’attaccante Viens, protagonista con una doppietta, hanno analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club, sottolineando crescita, mentalità e prospettive in vista del prosieguo della stagione. Rossettini: «Una delle migliori prestazioni della stagione». Il tecnico giallorosso non nasconde la soddisfazione per quanto visto in campo, soprattutto per l’approccio iniziale: «Sì, un’ottima partita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma femminile derby dominato e semifinale conquistata rossettini esalta la crescita

© Sololaroma.it - Roma Femminile, derby dominato e semifinale conquistata: Rossettini esalta la crescita

Approfondimenti su Roma Femminile

Coppa Italia Femminile, Roma in semifinale: derby vinto 3-0

La Roma Femminile ha battuto 3-0 la Lazio al Tre Fontane, conquistando la semifinale di Coppa Italia.

Fiorentina-Roma Femminile 5-2, primo ko per la squadra di Rossettini

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Roma Femminile

Argomenti discussi: Volley B1 donne Olimpia Teodora dominante Con Cesena derby senza storia.

roma femminile derby dominatoLIVE - Femminile, Roma-Lazio 3-0: derby stravinto e semifinale di Coppa Italia raggiuntaLe giallorosse dominano la stracittadina contro le biancocelesti e avanzano nella competizione. Decidono il gol di Corelli e la doppietta di Viens ... ilromanista.eu

roma femminile derby dominatoFemminile, Coppa Italia: vincere il derby per la semifinaleUn derby che vale doppio e che deve finire come tutti gli altri giocati fin qui al Tre Fontane: con una vittoria. La Roma Femminile alle 18 scende in campo al Tre Fontane per il quarto di finale di ri ... ilromanista.eu

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.