Roma Femminile derby dominato e semifinale conquistata | Rossettini esalta la crescita

La Roma Femminile ha vinto il derby e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Rossettini ha dominato l’incontro, mostrando una crescita evidente e lasciando poche speranze alle avversarie. Ora si prepara alle prossime sfide con fiducia.

La Roma Femminile centra l'obiettivo e conquista l'accesso alle semifinali di Coppa Italia grazie a una prestazione autoritaria nel derby. Dopo il successo e la qualificazione, il tecnico Luca Rossettini e l'attaccante Viens, protagonista con una doppietta, hanno analizzato la gara ai microfoni ufficiali del club, sottolineando crescita, mentalità e prospettive in vista del prosieguo della stagione. Rossettini: «Una delle migliori prestazioni della stagione». Il tecnico giallorosso non nasconde la soddisfazione per quanto visto in campo, soprattutto per l'approccio iniziale: «Sì, un'ottima partita.

