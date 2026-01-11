Firenze in scena il balletto Romeo e Giulietta al Teatro Verdi

Il Balletto di Milano presenta a Firenze, domenica 18 gennaio alle 16:45, lo spettacolo

Firenze, 11 gennaio 2026 - Domenica 18 gennaio alle ore 16,45 il Balletto di Milano porta in scena al Teatro Verdi 'Romeo e Giulietta', balletto in due atti su musica di Petr Il'ic Cajkovskij liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, con la coreografia di Federico Veratti. Con oltre 45 anni di storia, il Balletto di Milano è tra le principali compagnie italiane di danza. Ha portato in scena le proprie produzioni in 22 Paesi e 4 continenti del mondo, rappresentando oltre 100 spettacoli ogni anno. La trasposizione in balletto della celebre tragedia shakespeariana portata in scena dal Balletto di Milano, celebra l'amore che riesce a sopravvivere al di là della morte.

