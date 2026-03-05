Una donna di 57 anni è stata arrestata a Portuense dopo che la polizia ha scoperto un magazzino della droga nascosto nel suo appartamento. L’intervento è stato eseguito durante un blitz mirato, che ha portato alla scoperta di un emporio di sostanze stupefacenti occultato tra le mura domestiche. Le forze dell’ordine hanno sequestrato materiale e arrestato la donna.

Scoperto un emporio della droga a Portuense: sequestrati oltre 40 chili di stupefacenti e 50.000 euro in contante. Un emporio della droga, abilmente celato tra le mura domestiche di un appartamento situato a Portuense, è stato scoperto dai falchi della polizia durante un blitz mirato. L’operazione ha portato al sequestro di oltre 40 chili di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana, e di oltre 50.000 euro in contante. Dopo alcuni giorni di attenta osservazione, gli agenti hanno focalizzato la loro attenzione su una 57enne romana, sospettata di essere il fulcro di un giro di stupefacenti destinati a diverse piazze di spaccio nella capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: magazzino della droga in casa, arrestata 57enne a Portuense

