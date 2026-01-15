Roma | droga in auto e in casa arrestata 25enne e denunciato 31enne ad Ardea

I carabinieri di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni di Roma, residente ad Ardea, per detenzione di droga in auto e in casa. Durante un’operazione, è stato anche denunciato un 31enne. L’attività rientra nei controlli di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Un’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo ha portato all’arresto in flagranza di reato di una giovane donna di 25 anni, originaria di Roma e residente ad Ardea. Contestualmente, è stato denunciato in stato di libertà anche il suo convivente, un uomo di 31 anni residente ad Aprilia. Entrambi sono gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto a seguito di un controllo della circolazione stradale effettuato in una delle vie centrali di Ardea, dove i militari hanno fermato una Fiat Panda con a bordo tre persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

