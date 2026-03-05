Roma | controlli da Trastevere a Porta Portese 6 arresti e 8 denunce

I carabinieri della compagnia Trastevere hanno svolto controlli nelle zone di Trastevere e Porta Portese, portando all’arresto di sei persone e alla denuncia di altre otto. Le operazioni sono state condotte negli ultimi giorni e hanno coinvolto diverse attività di identificazione e verifica. Il bilancio delle operazioni è di sei arresti e otto denunce.

Stadio Roma. Veloccia: bene stretta su tempi consiliari, tenere progetto in Euro 2032 Controlli dei carabinieri a Trastevere portano a sei arresti e otto denunce per reati vari. Sei arresti e otto denunce: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Trastevere nel corso degli ultimi giorni. I militari della stazione Porta Portese hanno eseguito l’arresto di 4 individui in ottemperanza a provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. Tra questi, spiccano condanne definitive per reati contro il patrimonio e per violazioni in materia di stupefacenti, con conseguente traduzione presso la casa circondariale di Rebibbia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

