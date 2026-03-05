Roma auto in fuga dalla polizia provoca tre morti | convalidati tre arresti

A Roma, tre uomini sono stati arrestati e i loro provvedimenti sono stati convalidati dopo un incidente avvenuto domenica sera in via Collatina. Un’auto in fuga dalla polizia ha provocato un incidente che ha causato la morte di tre persone appartenenti alla stessa famiglia. Le autorità hanno disposto la convalida degli arresti dei tre coinvolti nel sinistro.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti dei tre uomini coinvolti nel tragico incidente avvenuto domenica sera in via Collatina, costato la vita a tre membri della stessa famiglia. La decisione è stata presa senza procedere all'interrogatorio di garanzia, a causa delle gravi condizioni di salute dei fermati, tutti ricoverati all'ospedale di Tor Vergata. Il conducente dell'auto in fuga ha riportato le ferite più gravi e ha subito l'amputazione di una gamba. I tre arrestati sono Ramiro Julian Romero, che era alla guida dell'auto a noleggio, Marcelo Vesquez Anacura e Alver Suniga, cittadini di origine sudamericana.