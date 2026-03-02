A Roma, un'auto ha tentato di fuggire da un posto di blocco della polizia, evitando di fermarsi. Durante la fuga, il veicolo ha causato un incidente che ha provocato la morte di tre persone. La polizia sta ancora indagando sui dettagli dell'incidente e sulle circostanze che hanno portato alla fuga dell'auto. Nessun dettaglio è stato reso noto sui conducenti coinvolti.

Tre persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo che si è dato alla fuga. Durante l'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto tutti e tre i passeggeri di quest'ultimo sono morti. Secondo le prime indiscrezioni le vittime sarebbero madre, padre e figlio. I tre occupanti della macchina in fuga sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, auto in fuga provoca incidente: tre morti

Collatina, ladri in fuga in auto travolgono altra vettura. Distrutta una famiglia: morti padre, madre e figlioUna fuga da un posto di blocco si è trasformata in tragedia nella zona del Quarticciolo, a Roma. Un’auto che non si è fermata all’alt della polizia - con a bordo ... ilmessaggero.it

Fuga dalla polizia a Roma, auto contromano provoca morte di una famigliaUn'auto in fuga dopo un controllo ha invaso la corsia opposta su via Collatina, causando la morte di una coppia e del loro figlio; tre persone sono state arrestate e all'interno del veicolo sono stati ... notizie.it

