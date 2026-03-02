Roma auto in fuga dalla polizia provoca tre morti | si indaga per omicidio

A Roma, un'auto in fuga dalla polizia si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, provocando la morte di tre persone. La procura ha aperto un procedimento per omicidio con dolo eventuale, coinvolgendo il conducente e i due passeggeri dell’auto in fuga. L’incidente si è verificato ieri, durante un tentativo di arresto, e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica.

Omicidio con dolo eventuale. E’ una delle ipotesi di reato che la procura di Roma contesta al conducente e ai due passeggeri dell’auto in fuga dalla polizia che ieri si è scontrata frontalmente con un’altra vettura provocando tre morti. Le vittime erano rispettivamente padre, madre e figlio. Alla guida dell’auto in fuga c’era Ramiro Julian Romero e con lui si trovavano Marcelo Vesquez Anacura e Alver Suniga, tutti arrestati in attesa della convalida da parte del Gip. Le indagini, coordinate dalla pm, Giulia Guccione, hanno appurato che la volante che li inseguiva era distante diverse centinaia di metri dal punto dell’impatto. La scena è stata ripresa da una telecamera che si trovava a bordo dell’auto della polizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Grave incidente a #Roma: tre uomini a bordo di un’auto in fuga da un controllo di #polizia travolgono un’altra macchina. Muoiono padre, madre e figlio. La cugina di una vittima: “Non c’è nessun rispetto della vita”. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com