roma angelino conta i giorni per riprendersi la fascia

A Roma, Angelino aspetta di tornare in campo dopo sei mesi dall'ultima partita da titolare contro il Verona. La sua assenza si protrae da marzo, momento in cui ha disputato l’ultima presenza da titolare. Ora, il giocatore conta i giorni per riprendersi la fascia e rientrare nella rosa che scende in campo. La situazione resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Marzo è ormai iniziato e ancora, dopo sei mesi dall’ultima partita da titolare contro il Verona, Angelino non è tornato in piena attività, tra le schiere della rosa che gioca. A metà febbraio lo spagnolo aveva dato segnali incoraggianti in amichevole contro i dilettanti della Lodigiani, ma di lì in poi il tema del rientro in campo è rimasto un tabù. Il “ folletto” di Coristanco conta i giorni mancanti al recupero della completa normalità, sogna la fascia sinistra e l’erba dell’Olimpico. La data del rientro, però, resta incerta: da Trigoria filtra ottimismo, ma la stagione va ormai scivolando verso la fine. Una storia da (ri)scrivere. La scorsa stagione Angelino si è imposto come uno degli assoluti leader tecnici della Roma, presidiando la fascia sinistra con mole e qualità che hanno portato tra l’altro a 4 gol e 5 assist nel ’24’25. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

