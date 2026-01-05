Roma il rebus sulla fascia sinistra | Tsimikas non convince Angeliño ancora fuori forma

A Roma, la situazione sulla fascia sinistra rimane un punto di attenzione. Tsimikas non ha ancora dimostrato piena affidabilità, mentre Angeliño continua a lavorare per ritrovare la forma migliore. La squadra di Gasperini si confronta con questa incertezza, che rappresenta uno dei principali interrogativi nella fase offensiva e difensiva del reparto. La gestione di questa zona del campo sarà cruciale per le prossime partite.

Uno dei dubbi principali di Gasperini, oltre all'attacco, riguarda la fascia sinistra. Quest'anno la Roma fatica con i quinti a sinistra. Un fattore chiave è la lunga assenza di Angeliño, fermo per due mesi e mezzo a causa di una forte bronchite asmatica. L'esterno spagnolo, protagonista della rimonta con Ranieri a fine stagione scorsa, è il grande assente di quest'anno. La sua mancanza si è fatta sentire e non poco. L'ultima partita da titolare di Angeliño risale al 28 settembre 2025, Roma-Verona 2-0. Da allora ha saltato 17 gare, rientrando solo per 6 minuti nella vittoria per 0 a 3 in Europa League contro il Celtic in Scozia.

