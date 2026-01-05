Roma il rebus sulla fascia sinistra | Tsimikas non convince Angeliño ancora fuori forma

Da sololaroma.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, la situazione sulla fascia sinistra rimane un punto di attenzione. Tsimikas non ha ancora dimostrato piena affidabilità, mentre Angeliño continua a lavorare per ritrovare la forma migliore. La squadra di Gasperini si confronta con questa incertezza, che rappresenta uno dei principali interrogativi nella fase offensiva e difensiva del reparto. La gestione di questa zona del campo sarà cruciale per le prossime partite.

Uno dei dubbi principali di Gasperini, oltre all’attacco, riguarda la fascia sinistra. Quest’anno la Roma fatica con i quinti a sinistra. Un fattore chiave è la lunga assenza di Angeliño, fermo per due mesi e mezzo a causa di una forte bronchite asmatica. L’esterno spagnolo, protagonista della rimonta con Ranieri a fine stagione scorsa, è il grande assente di quest’anno. La sua mancanza si è fatta sentire e non poco. L’ultima partita da titolare di Angeliño risale al 28 settembre 2025, Roma-Verona 2-0. Da allora ha saltato 17 gare, rientrando solo per 6 minuti nella vittoria per 0 a 3 in Europa League contro il Celtic in Scozia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma il rebus sulla fascia sinistra tsimikas non convince angeli241o ancora fuori forma

© Sololaroma.it - Roma, il rebus sulla fascia sinistra: Tsimikas non convince, Angeliño ancora fuori forma

Leggi anche: Angelino ai box, Tsimikas non convince: da Wesley e Rensch ai giovani che avanzano

Leggi anche: Roma-Parma, sfida Tsimikas-Wesley sulla sinistra: chi parte titolare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Palladino cala gli assi: tridente con De Ketelaere e la sorpresa Sulemana. Il piano per scardinare la Roma; A Torino prove di asse sinistra-Hamas.

roma rebus fascia sinistraAtalanta-Roma: in attacco tante possibilità per la fascia sinistra - Squadra quasi definita in difesa e a centrocampo, davanti punti fermi De Ketelaere e Scamacca: insieme a loro uno fra Zalewsky, Pasalic, Samardzic o Sulemana. ecodibergamo.it

roma rebus fascia sinistraCalciomercato Roma, pazza idea Renan Lodi per la fascia sinistra: l’indiscrezione - Calciomercato Roma | Il mercato della Roma entra nel vivo con una suggestione che arriva direttamente dagli svincolati ... news-sports.it

roma rebus fascia sinistraRebus in difesa: Gasperini studia le soluzioni - Si scalda Ghilardi ma non è favorito; opzione Celik e Rensch braccetti. ilromanista.eu

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.