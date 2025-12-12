Festa pronto a riprendersi la fascia tricolore | ecco la lista Enjoy

Festa si prepara a tornare in corsa per la fascia tricolore, presentando la lista “Enjoy”. Tra i candidati figurano Francesco Pagliocca, Pierluigi Fossacreta, Carmine Persano, Ivan Cozzolino, Alessia Pilunni e Felice Rauzzino, pronti a rilanciare il loro progetto politico in vista delle prossime elezioni amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti Lista Enjoy Francesco Pagliocca, Pierluigi Fossacreta, Carmine Persano, Ivan Cozzolino, Alessia Pilunni e Felice Rauzzino. Sono i primi sei canidati nella lista “Enjoy Avellino” c he alle prossime comunali affiancherà le storie civiche dell’ex sindaco Gianluca Festa, “Davvero ” e “ Viva la libertà” e una quarta in via di composizione che raccoglierà il mondo delle professioni e dell’associazionalismo, “quello vero e non di parte”, ci tiene a rimarcare il creatore del progetto. La presentazione al Circolo della Stampa di Avellino alla presenza anche di alcuni degli storici sostenitori e candidati nelle altre liste festiane, a rimarcare un gruppo che resta compatto e guarda diritto al prossimo appuntamento elettorale. Anteprima24.it

