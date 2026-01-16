Cultura | da domenica 18 gennaio al Chiostro del Bramante ripartono le attivita’ per famiglie

A partire da domenica 18 gennaio 2026, il Chiostro del Bramante ospita una serie di attività dedicate alle famiglie e ai bambini, inserite nel progetto educativo del museo. Le iniziative si svolgeranno fino al 15 febbraio 2026, offrendo momenti di scoperta e apprendimento in un contesto culturale stimolante. Questo programma mira a coinvolgere adulti e bambini in attività pensate per approfondire la conoscenza dell’arte e della cultura in modo accessibile e coinvolgente.

Dal 18 gennaio 2026 fino al 15 febbraio 2026, il Dart Chiostro del Bramante dà il via a una nuova edizione delle attività destinate a famiglie e bambini, programmate all’interno del progetto educativo che accompagna la programmazione espositiva del museo. Queste attività, della durata di circa un’ora, si tengono ogni domenica alle ore 10:30 e sono progettate per famiglie con bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. L’attività si svolge in doppia lingua, italiano e inglese. Il ciclo di appuntamenti, intitolato “Un fiore per guardare il mondo”, invita adulti e bambini a immergersi nell’arte attraverso un approccio partecipativo che combina osservazione, narrazione e pratica creativa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cultura: da domenica 18 gennaio al Chiostro del Bramante ripartono le attivita’ per famiglie Leggi anche: Falconara, ripartono le attività al Centro Giovani e tornano le ripetizioni gratuite per gli studenti delle superiori Leggi anche: "Alieni tra noi: animali da luoghi lontani", domenica 18 gennaio l'evento per bambini al Museo di Storia Naturale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Padova Cultura Eventi, gli appuntamenti della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026; Cerimonia di benedizione degli animali domestici. Domenica 18 gennaio; Le sagre di gennaio nel Lazio; Viaggio dentro l’arte di Roberto De Grandis: domenica 18 gennaio la terza visita guidata alla mostra dell’artista riccionese. Domenica 18 gennaio a Monterubbiano verrà presentato il libro “Quanto lontano dovrai correre” di Letizia Venturini - 30, presso la Sala Consiliare del Comune di Monterubbiano, si terrà la presentazione del libro “Quanto lontano dovrai correre” di Letizia Venturini, ... corrierenews.it “Domenica in famiglia”, si apre il 18 gennaio al Concordia di San Benedetto la rassegna dedicata ai più piccoli - SAN BENEDETTO – Si apre domenica 18 gennaio, al teatro Concordia di San Benedetto, “Domenica in famiglia”, rassegna domenicale che include tre appuntamenti dedicati ai più piccoli, organizzata dal ... rivieraoggi.it Casinò di Sanremo, il 18 gennaio il convegno sugli anziani “Un’età da inventare” - Si svolgerà domenica 18 gennaio, alle 16, al Teatro del Casinò di Sanremo, il convegno “ Un’età da inventare. rivieratime.news

Domenica pomeriggio all’insegna della musica e della cultura a Bassano in Teverina con un nuovo appuntamento del ciclo di conferenze La grande canzone americana. Domenica 18 gennaio Ore 17.00 Biblioteca comunale Ingresso libero Il quart - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.