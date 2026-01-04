NCC e taxi abusivi in aeroporto a Fiumicino | 11 ordini di allontanamento e multe per 21mila euro

L’aeroporto di Fiumicino intensifica i controlli contro NCC e taxi abusivi, con 11 ordini di allontanamento e sanzioni per un totale di 21.000 euro. L’azione mira a tutelare la legalità e garantire un servizio di trasporto sicuro e regolamentato per i viaggiatori. La polizia aeroportuale prosegue le operazioni di prevenzione e repressione di attività irregolari all’interno della struttura.

Fiumicino, 4 gennaio 2026 – Prosegue l'azione di contrasto all'attività abusiva di trasporto pubblico non di linea all'interno dell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci". I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno svolto servizi mirati nelle aree arrivi dei terminal, con l'obiettivo di tutelare i viaggiatori e garantire il regolare svolgimento dei servizi autorizzati. I controlli nelle aree arrivi dei terminal. Nel corso delle attività, i militari hanno concentrato l'attenzione sulle zone maggiormente frequentate dai passeggeri in arrivo, dove si registra più spesso il fenomeno del procacciamento illecito di clienti.

