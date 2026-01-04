Roma | controlli su autisti abusivi a Fiumicino multe per 21 mila euro

Nella zona di Fiumicino, vicino all’aeroporto di Roma, i carabinieri hanno svolto controlli mirati sugli autisti abusivi, al fine di garantire il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza. Durante le operazioni sono state elevate multe per un totale di circa 21 mila euro, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrastare questo fenomeno e promuovere un servizio di trasporto regolare.

I carabinieri hanno effettuato controlli rigorosi nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Fiumicino, situato nella provincia di Roma, con l’obiettivo di contrastare il crescente fenomeno degli autisti abusivi. Questi ultimi operano in concorrenza sleale nei confronti dei tassisti e degli operatori di noleggio con conducente (ncc) che sono regolarmente autorizzati, e a seguito delle operazioni sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 21 mila euro. Due individui, un uomo di 50 anni di origine romana residente a Fiumicino e un 44enne originario del Bangladesh ma attualmente residente a Roma, già noti per la loro attività abusiva presso il Terminal 3, sono stati colpiti da un provvedimento emesso dalla Questura di Roma che vieta loro l’accesso alle aree urbane (Dacur). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

