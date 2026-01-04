Roma | controlli su autisti abusivi a Fiumicino multe per 21 mila euro
Nella zona di Fiumicino, vicino all’aeroporto di Roma, i carabinieri hanno svolto controlli mirati sugli autisti abusivi, al fine di garantire il rispetto delle norme e tutelare la sicurezza. Durante le operazioni sono state elevate multe per un totale di circa 21 mila euro, evidenziando l’impegno delle autorità nel contrastare questo fenomeno e promuovere un servizio di trasporto regolare.
I carabinieri hanno effettuato controlli rigorosi nelle immediate vicinanze dell’aeroporto di Fiumicino, situato nella provincia di Roma, con l’obiettivo di contrastare il crescente fenomeno degli autisti abusivi. Questi ultimi operano in concorrenza sleale nei confronti dei tassisti e degli operatori di noleggio con conducente (ncc) che sono regolarmente autorizzati, e a seguito delle operazioni sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 21 mila euro. Due individui, un uomo di 50 anni di origine romana residente a Fiumicino e un 44enne originario del Bangladesh ma attualmente residente a Roma, già noti per la loro attività abusiva presso il Terminal 3, sono stati colpiti da un provvedimento emesso dalla Questura di Roma che vieta loro l’accesso alle aree urbane (Dacur). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: NCC e taxi abusivi in aeroporto a Fiumicino: 11 ordini di allontanamento e multe per 21mila euro
Leggi anche: Caporalato e lavoro nero, intensificati i controlli nelle aziende agricole: oltre 80 mila euro di multe e tre attività sospese
Roma: controlli su autisti abusivi a Fiumicino, multe per 21 mila euro - I carabinieri hanno effettuato controlli rigorosi nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Fiumicino, situato nella provincia di Roma, con l'obiettivo ... romadailynews.it
NCC e taxi abusivi in aeroporto a Fiumicino: 11 ordini di allontanamento e multe per 21mila euro - Controlli dei Carabinieri a Fiumicino contro NCC e taxi abusivi: 11 sanzioni, ordini di allontanamento e multe per 21mila euro. ilfaroonline.it
Autisti abusivi a Fiumicino: i carabinieri ne allontanano 11, multe per 20mila euro - Nelle ultime ore i carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno intensificato i controlli presso l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci per contrastare l’attività di autisti abu ... msn.com
Proseguono i controlli delle Forze dell’ordine nell’area della Stazione Termini di Roma. Negli ultimi giorni i Carabinieri hanno arrestato 7 persone per furti all’interno di esercizi commerciali e borseggi. Un impegno che continuerà con costanza per garantire sic - facebook.com facebook
Controlli dei Carabinieri a Roma, nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. Attività x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.