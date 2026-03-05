Rocco Siffredi al contrattacco | querelate 21 attrici hard che lo hanno accusato di violenze e abusi

Rocco Siffredi ha annunciato di aver querelato 21 attrici hard che lo avevano accusato di violenze e abusi. Il noto attore pornografico ha incaricato il suo legale di agire contro le donne che, durante una trasmissione televisiva, hanno parlato di presunti comportamenti inappropriati durante le riprese. La notizia riguarda le azioni legali avviate in risposta alle accuse pubbliche ricevute.

Milano, 5 marzo 2026 – Rocco Siffredi denuncia chi lo ha accusato. Il popolare attore pornografico, all'anagrafe Rocco Antonio Tano, ha dato mandato al suo legale di querelare per diffamazione le attrici che alla trasmissione tv ' Le Iene' hanno parlato di presunti abusi durante le riprese dei film. Rocco Siffredi con la moglie Rosa Caracciolo, durante la registrazione della trasmissione televisiva: Ciao Maschio, in onda su RAI Uno, Roma 22 ottobre 2024. ANSAALESSANDRO DI MEO Stando a quanto risulta al Giorno, sono in totale 21, di cui 18 note e 3 ancora da identificare, le persone finite nel mirino del sessantunenne, che ha messo in fila una serie di fatti (in 200 pagine di denuncia) che a suo dire smentirebbero ciò che è stato mandato in onda nei mesi scorsi.