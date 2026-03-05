Rocco Siffredi querela le attrici che lo hanno accusato di violenza sul set

Rocco Siffredi ha presentato una denuncia contro le attrici che lo hanno accusato di violenza sessuale durante le riprese. La querela riguarda le dichiarazioni rilasciate pubblicamente dalle attrici e le accuse mosse nei suoi confronti. La situazione coinvolge anche le autorità giudiziarie che stanno esaminando i fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Rocco Siffredi ha depositato una maxi-querela contro le attrici che lo hanno accusato di violenza sessuale sul set. Testimonianze che, precisa la difesa di Rocco, non sono mai sfociate in denunce penali contro di lui. Il fascicolo per diffamazione è arrivato alla procura di Milano. Sarebbero venti le persone denunciate dopo i servizi de Le Iene. E ci sarebbero, secondo quanto riferisce Repubblica, i primi indagati. Perché il procedimento è sul modello 21. La denuncia è stata presentata dalla legale del 61enne di Ortona, l’avvocata Rossella Gallo, contro 21 persone, di cui 18 note e 2 ancora ignote. Al centro dell’esposto uno speciale giornalistico trasmesso nel 2025 dalla trasmissione Mediaset Le Iene. 🔗 Leggi su Open.online

