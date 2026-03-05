Rocco Siffredi querela autori delle Iene per diffamazione dopo i servizi su presunti abusi e violenze sul set

Rocco Siffredi ha presentato una querela contro gli autori del programma Le Iene, in seguito a un servizio in cui si è parlato di presunti abusi e violenze sul suo set. La denuncia è stata depositata dopo aver visto il reportage che lo coinvolgeva nelle accuse e ha richiesto un’azione legale per diffamazione. La vicenda riguarda le affermazioni fatte nel servizio trasmesso dalla trasmissione.

Rocco Siffredi nega le accuse di abusi e fa causa a Le Iene. La famosa pornostar italiana ha querelato per diffamazione 21 persone, tra cui due autori della trasmissione tv di Italia 1, in risposta ad alcuni servizi televisivi nei quali venivano riportate testimonianze di "abusi e violenze" sessuali commessi su attrici di video a luci rosse. La querela di Rocco Siffredi Il fascicolo di indagine aperto dalla procura di Milano in seguito alla querela presentata dalla rappresentante legale di Rocco Siffredi, l'avvocata Rossella Gallo, è relativo a un speciale trasmesso da Le Iene nel 2025, in cui erano state raccolte testimonianze di alcune ragazze che avevano accusato il 61enne di averle costrette ad accettare di girare alcune scene.