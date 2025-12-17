Elio e le Storie Tese | Il Concertozzo è la cosa più importante della nostra carriera vale più di Sanremo e del film hard con Rocco Siffredi

Elio e le Storie Tese esprimono l'importanza del loro Concertozzo, che definiscono come la loro Woodstock personale, superando perfino Sanremo e un film hard con Rocco Siffredi. Con Elio, Faso e Cesareo, la band rappresenta un simbolo di virtuosismo musicale e creatività, mantenendo vivo il cuore della loro carriera e il loro spirito innovativo.

© Leggo.it - Elio e le Storie Tese: «Il Concertozzo è la cosa più importante della nostra carriera, vale più di Sanremo e del film hard con Rocco Siffredi» «È la nostra Woodstock personale», dicono Elio, Faso e Cesareo. Sono rimasti loro il cuore della superband Elio e le Storie Tese, monumento del virtuosismo musicale abbinato. Leggo.it Leggi anche: Il Concertozzo 2026 di Elio e le Storie Tese si terrà a Biella Leggi anche: Elio e le storie tese annunciano Il Concertozzo 2026 a Biella, i biglietti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Elio e le Storie Tese - Il Concertozzo allo Stadiozzo - Monza, 26 maggio 2024 Elio e le Storie Tese: «Il Concertozzo è la cosa più importante della nostra carriera, vale più di Sanremo e del film hard con Rocco Siffredi» - Sono rimasti loro il cuore della superband Elio e le Storie Tese, monumento del virtuosismo musicale ... leggo.it

Elio annuncia un nuovo Concertozzo. “La musica è impegno e solidarietà” - Anche nel 2026 un’edizione dell’evento che quest’anno ha raccolto e donato a PizzAut 50 mila euro ... repubblica.it

SANT’ANTIOCO – CAPODANNO 2026 Il 31 dicembre la città si accende con un evento imperdibile. In Piazza Ferralasco arrivano ELIO E LE STORIE TESE! Un live unico Un’atmosfera magica Un modo perfetto per salutare l’anno e accogliere il nuov - facebook.com facebook

