Rocco Siffredi difende Fabrizio Corona | Gli hanno tolto i video bloccato Instagram e chiuso i profili questa sarebbe libertà di informazione? - VIDEO

Rocco Siffredi difende Fabrizio Corona

Rocco Siffredi interviene sulla vicenda di Fabrizio Corona, che ha visto i suoi profili social cancellati e il suo programma sospeso. L’attore ha pubblicato un video in cui si chiede se questa azione rappresenti davvero libertà di informazione o semplicemente censura. Siffredi sottolinea che, mentre Corona viene colpito, altri sembrano restare impuniti. La questione si infiamma, e sui social si assiste a un acceso dibattito tra chi sostiene l’ex paparazzo e chi invece approva le misure adottate.

Rocco Siffredi dopo la rimozione dei profili social di Fabrizio Corona: "Tutti dalla sua parte" Dopo la chiusura dei profili social di Fabrizio Corona e del suo programma Falsissimo, l'attore Rocco Siffredi ha pubblicato un video in cui difende l'ex re dei paparazzi chiedendo se questa è davv. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

