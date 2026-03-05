Rocchi aggredito in tribuna | cosa è successo in Carrarese-Catanzaro

Durante la partita tra Carrarese e Catanzaro allo stadio dei Marmi di Carrara, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, è stato aggredito in tribuna. La scena ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che si sono mossi per accompagnarlo verso l’uscita. L’episodio si è verificato nel corso del match, creando tensione tra i presenti e richiedendo un intervento rapido delle forze dell’ordine.

